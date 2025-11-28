English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಖನಿಜ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ..! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಗ್ರೀನ್‌ಸಿಗ್ನಲ್‌

India Boosts Rare Earth Mining: ಭೂಮಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇವು ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಖನಿಜಗಳು. ಇಂತಹ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 28, 2025, 02:32 PM IST
  • ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ 2,000 ಟನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪೂರೈಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ
  • ರೆ ಈ ಖನಿಜಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಖನಿಜ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ..! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಗ್ರೀನ್‌ಸಿಗ್ನಲ್‌

India Boosts Rare Earth Mining: ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳು ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು— ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಟ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಪರೂಪ. ಇದರಿಂದಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಈ ಖನಿಜಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವವು. ಈಗ ಚೀನಾ ಈ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದರೂ, ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಕೆನಡಾ ಬರೆಯುವಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಖನಿಜಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಡಿಎ... ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ₹7,280 ಕೋಟಿಯ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಲವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ, ₹7,280 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ₹6,450 ಕೋಟಿ REPM ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ₹750 ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4,000 ಟನ್ REPM ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಖನಿಜಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನೆಲದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ನೀರಿನ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ ಕಡಿಮೆ, ಹಣಕಾಸು ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಎಷ್ಟಾಗುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ ?

ಇಷ್ಟಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ 2,000 ಟನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪೂರೈಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಇಂತಹ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶವಾಗಬಹುದು.
 

