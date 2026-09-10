ಮುಂಬೈ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ UPI ಮೂಲಕ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಟೋಕನೈಸೇಶನ್’ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಜ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ CEO ತೇಜಿಂದರ್ ವಿರ್ಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೇಜಿಂದರ್ ವಿರ್ಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, UPI ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಎಂದರೆ ನೈಜ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಕನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೋಕನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಕನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕತ್ವವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು.
ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಎಥೆರಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೇಜಿಂದರ್ ವಿರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ‘ಲೀಗಲ್ ಫೈನಾಲಿಟಿ’ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಂತಿಮ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಕನ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೋಕನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಜ್ ತನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 42 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
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ಅಲ್ಲದೆ, ಟೋಕನೈಸ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಜ್ ತನ್ನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Guinness World Records ದಾಖಲೆ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ನಿಂದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಅಂದರೆ NRI ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೇಜಿಂದರ್ ವಿರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೂ, KYC ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಹಸಿರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಟೋಕನೈಸ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ KYC, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು STT ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಜ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೈಜ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
UPI ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು.
ಹಣವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು UPI ನೆರವಾದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ತೇಜಿಂದರ್ ವಿರ್ಕ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ.