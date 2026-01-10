English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಟ್ಟುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗಳಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಟ್ಟುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗಳಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು

India Defence Exports: ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ...  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 10, 2026, 01:44 PM IST
  • ಭಾರತ ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ
  • ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಟ್ಟುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗಳಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು

India Defence Exports: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತವು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು, ಅದೇ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಈಗ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ನಂತರ ನವವಧು ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು.. ಆ ದಿನ ಅದನ್ನು ಆಕೆ ನೋಡಲೇಬಾರದಂತೆ, ಯಾಕೆ?

ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿದಾರನ ಚಿತ್ರಣವಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 2014 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹2.53 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್, 2026 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹6.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

2014 ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೇವಲ ₹6.9 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ FY2025 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ದಾಖಲೆಯ ₹236.2 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು, ಭಾರತದ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು, ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 80 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ. "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್" ನ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇರುವ ವಿಚಿತ್ರ ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶವಿದು.

ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಯುಕೆ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ₹782 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಸರಿಸುಮಾರು 12 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏಕೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಗಳಿಗೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಪುಸ್ತಕವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ₹19.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಡ್ರೋನ್ ಯುದ್ಧದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಝೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತರಬೇತಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಆಂಟಿ-ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೂ ಆಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಐಎಸ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ರಫ್ತುಗಳು ಅದರ ₹6.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಸರಿಸುಮಾರು 18 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
 

