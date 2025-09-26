ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ದರ ಏರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ?

India festive gold demand: ಭಾರತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 27% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನ ದೀಪಾವಳಿವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಶೃಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 50% ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಬರುವ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವರೆಗೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 70% ಪಾಲು ಆಭರಣಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಈ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 17% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಗಳು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿರುವುದನ್ನು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹಗುರವಾದ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಭರಣಗಳತ್ತ ಇದೆ. “ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವವರು ಭಾರಿಯಾದ ಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಬಳೆಗಳು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಸರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿವೆ. ಮುಂಚೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ₹15,000–₹25,000 ಮೌಲ್ಯದ ಚಿಕ್ಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳಿಗೆದಾರರಿಗೂ ನಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೋಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ₹65,000 ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ತುಣುಕುಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.