ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ.. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಿ ಅಳಿಸಿದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ

Gold reserves: ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 24, 2025, 08:09 AM IST
  • ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Gold reserves: ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 1934 ರ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಕಾಯ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ US ಖಜಾನೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ದೇಶದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.

ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಒಟ್ಟು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕ.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2025 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ, ಅದು 8,133.46 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

2025 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಜರ್ಮನಿಯು 3,350.25 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2025 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ, ದೇಶವು 2,451.84 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 2,437 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

2025 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ರಷ್ಯಾ 2,329.63 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ? 
ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತವು 1,040 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

