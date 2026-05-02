ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
IPPB SHG account: ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ (SHG) ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾತೆಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಅದನ್ನ ತೆರೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ವಿಶೇಷತೆ
- ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ.
- ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.
- ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್, ನಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಇದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ..
- ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ SHG ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಖಾತೆಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.
- ಈ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಂಡಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವಿರಲ್ಲ.
- 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ನಗದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
- ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಇದೆ
- ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಚಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು
- ಖಾತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು QR ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
- ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಖಾತೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
- ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.