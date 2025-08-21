ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. 185 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ..

post boxes: ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಕೆಂಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಧುರ! ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರರ್ಥ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಗಳು ಸಹ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಗಳು, ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹೊಳೆಯುವ ಕೆಂಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿತು. ರಹಸ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು, ಸಂತೋಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದವು.. ಅದು ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮೂಕ ಸಂಗಾತಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇಮೇಲ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಂದ ನಂತರ, ಪತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
Fact Check: Registered Post is NOT being discontinued.
India Post has upgraded the service by merging it with Speed Post. Here’s what that means for you. 👇
— India Post (@IndiaPostOffice) August 7, 2025
185 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಲಕುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕೆಂಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲ.. ಅದು ಒಂದು ನೆನಪು, ಬಾಂಧವ್ಯ. ಬಾಲ್ಯದ ಚಾಟ್ಗಳು, ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಗಳು, ಮದುವೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಆ ಕೆಂಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಯುಗದ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಸಂಕೇತ. ಅದು ಕೇವಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲ.. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳ ವಾಹಕ.