English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..! 2026 ರಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..! 2026 ರಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

India salary increments 2026 : ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 18, 2025, 08:31 PM IST
  • ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕಂಪನಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ
  • ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ

Trending Photos

EPS-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPS Pension hike
EPS-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾ
camera icon6
Shukra Aditya Yoga
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾ
ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆಯೇ ತಾನು ಚಂದನಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಾಹ್ನವಿ..! ವಿಶ್ವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಲಲಿತಾ
camera icon6
Lakshmi Nivasa serial update
ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆಯೇ ತಾನು ಚಂದನಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಾಹ್ನವಿ..! ವಿಶ್ವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಲಲಿತಾ
ಪನೀರ್‌ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon5
paneer good for health
ಪನೀರ್‌ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ..?
ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌..! 2026 ರಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

India salary increments 2026 : ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ 2026 ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮರ್ಸರ್' ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

"ಒಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2026" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯು, ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್‌ಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 1,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ರಚನೆಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5G ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಶಾಕ್..! ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಹಿ ತರಲಿದೆಯೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ..?

ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೋನಸ್‌ಗಳು. ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇವಲ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಉದ್ಯೋಗಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ.

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು 'ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ'ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪರೂಪದ, ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಕಾರ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಡುವ ಚಿಂತೆಬೇಡ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೆ

ಮರ್ಸರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ (ಉತ್ಪನ್ನ, ಸಲಹಾ) ವಲಯಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಶೇ. 9.5 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೈಟೆಕ್ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 9.3 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಐಟಿ, ಐಟಿಇಎಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಜಿಸಿಸಿ) ನವೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಉದ್ಯೋಗಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಅದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ, AI ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಚುರುಕುತನ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಲತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು AI-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಇದೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕಂಪನಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮರ್ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಠಿಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವೆಚ್ಚ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ" ಎಂದು ಮರ್ಸರ್‌ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರ ನಾಯಕಿ ಮಾನ್ಸಿ ಸಿಂಘಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

India salary growth 2026Mercer Total Remuneration Surveyemployee compensation trends IndiaIndia Inc compensation strategiessalary increase sectors 2026

Trending News