LPG ಗ್ಯಾಸ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..! ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

India US LPG deal: ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (LPG) ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ನವೆಂಬರ್ 17, 2025 ರಂದು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, 2026 ರ ಒಪ್ಪಂದದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯುಎಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ (MTPA) LPG ಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ LPG ಆಮದಿನ ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ LPG ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪುರಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್-ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಐಒಸಿ), ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಪಿಸಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್) ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಉತ್ಪಾದಕರೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಯುಎಸ್ನಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಆಮದುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಬೆಲ್ಲೆವ್ಯೂ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ನಂತಹ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ಮೂಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಡಿತವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸಿಪಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 14.2 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ 853 ರೂ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 500-550 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಂಕದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 14.2 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.