ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಭಾರತ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ..? ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

India vs Pakistan: Gold Reserves Comparison: ಚಿನ್ನವು ಯಾವ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಮುದ್ರಿತ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಚಿನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 209 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಸರಕಾರಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕೇವಲ 64.7 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದೆ – 8,100 ಟನ್ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ. ಜರ್ಮನಿ 3,400 ಟನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಇಟಲಿ 2,500 ಟನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ (2,400 ಟನ್), ಚೀನಾ (2,300 ಟನ್) ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (1,000 ಟನ್) ಕೂಡ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ದೇಶಗಳಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಭಾರತ 880 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಪಾನ್ (846 ಟನ್) ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ (637 ಟನ್) ಭಾರತದ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 49 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕೇವಲ 64.7 ಟನ್ಗಳು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಈ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಾತ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ değil, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದೇಶಗಳ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.