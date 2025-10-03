English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಭಾರತ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ..? ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

India vs Pakistan,  Gold Reserves Comparison: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಹುದೂರ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 3, 2025, 05:13 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ
  • ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ

Trending Photos

ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂತಸ..
camera icon5
Gold rate today
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂತಸ..
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
vande bharat sleeper trains list
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Baby born
ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
Dasara Wishes in Kannada: ವಿಜಯದಶಮಿ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸುಂದರ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
camera icon6
Vijayadashami Wishes in Kannada
Dasara Wishes in Kannada: ವಿಜಯದಶಮಿ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸುಂದರ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಭಾರತ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ..? ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

India vs Pakistan: Gold Reserves Comparison: ಚಿನ್ನವು ಯಾವ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಮುದ್ರಿತ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಚಿನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 209 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಸರಕಾರಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕೇವಲ 64.7 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದೆ – 8,100 ಟನ್ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ. ಜರ್ಮನಿ 3,400 ಟನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಇಟಲಿ 2,500 ಟನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ (2,400 ಟನ್), ಚೀನಾ (2,300 ಟನ್) ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ (1,000 ಟನ್) ಕೂಡ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ದೇಶಗಳಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಭಾರತ 880 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಪಾನ್ (846 ಟನ್) ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ (637 ಟನ್) ಭಾರತದ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ! ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಕುರಿತು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮಹ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 49 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದರ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕೇವಲ 64.7 ಟನ್‌ಗಳು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಈ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಾತ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ değil, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದೇಶಗಳ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
 

Gold ReservesEconomic stabilitycentral banksinternational marketsIndia Gold Reserve

Trending News