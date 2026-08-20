/ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: 197 ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಈಗ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (EOW) ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿ, ಐದು ಸಾಲಗಾರರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 197 ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾತೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ₹8,267.9 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೆ, ₹11,073.8 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವೂ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು EOW ವರದಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹2,800 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
197 ಸಾಲಗಳ ವಿವರವೇನು?
EOW ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 197 ಸಾಲಗಳು DLF, Vatika, Chordia, Americorp ಮತ್ತು Reliance ADAGಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದು ಸಾಲಗಾರರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
DLFಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 67 ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹2,212.65 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾಲಗಳಿಂದ ₹2,731.58 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ.
Vatikaಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 113 ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ₹2,832.21 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹4,291.36 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ.
Chordiaಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 6 ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ₹1,490 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ₹2,130.92 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
Americorpಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4 ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ₹154.5 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹166.28 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಗಳೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ.
ಇನ್ನು Reliance ADAGಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 7 ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ₹1,574 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ₹1,753.63 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಾಲಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಐದು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 197 ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹8,267.9 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೆ, ₹11,073.8 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಾಗಿದೆ ಎಂದು EOW ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅನಿಲ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಝೀ ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, EOW ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಂಘ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ADAG ಗುಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಲಗಳೂ ವಸೂಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸಿಂಘ್ವಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ತನ್ನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಲ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ **2019ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ (PIL)**ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 2024ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ PIL ಅನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿತ್ತು.
ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅರ್ಜಿ (SLP) ಮೂಲಕ ತಲುಪಿತು. ED ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಂದು ದೆಹಲಿ EOWನಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2026ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ EOW ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಇದೀಗ ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು CBI ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯಲ್ಲಿ, ತಾನು ಈ PILನ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
197 ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ EOW ವರದಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.