English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ‌ : 200, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ‌ : 200, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

Nepal travel currency rules: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ರೂ. 200 ಮತ್ತು ರೂ. 500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಈಗ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 16, 2025, 03:52 PM IST
  • ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ
  • ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ರೂ. 200 ಮತ್ತು ರೂ. 500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಈಗ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon13
Samsaptak Rajyog Effects
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಪಾಪದ ಕೊಡವನ್ನ ಪಾಪ ಎಂದು ಧನುಷ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಾ ಸುದೀಪ್‌..!
camera icon5
ಪಾಪದ ಕೊಡವನ್ನ ಪಾಪ ಎಂದು ಧನುಷ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಾ ಸುದೀಪ್‌..!
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಪ ಗ್ರಹದಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
camera icon6
Rahu Mahadasha
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಪ ಗ್ರಹದಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ..!
camera icon5
8th Pay Commission
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ..!
RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ‌ : 200, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

 India to Nepal money limit: 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ರೂ. 200 ಮತ್ತು ರೂ. 500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಈಗ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ತೊಂದರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 25,000 ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂದು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಘೋಷಣೆಯು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ಆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ನೇಪಾಳಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಿ ನಾಗರಿಕರು ಇಬ್ಬರೂ ರೂ. 200 ಮತ್ತು ರೂ. 500 ನೋಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ರೂ. 25,000 ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸತತ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನೀತಿ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

ಈ ನಿಷೇಧದಿಂದಾಗಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಅವರು ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

ಈಗ, ಈ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೇಪಾಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನೇಪಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಕ್ತಾರ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪೌಡೆಲ್ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಗೆಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ, 200 ಮತ್ತು 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Indian currency allowed in NepalNepal travel currency rulesIndia to Nepal money limitನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಿನಿಮಯ

Trending News