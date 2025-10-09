English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು

Indian daily wage: ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 9, 2025, 01:05 PM IST
  • 2025 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೈನಂದಿನ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ
  • ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು

Indian daily wage: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ದೈನಂದಿನ ವೇತನ ರೂ. 1,077 ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಐಟಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಿತಚಿಂತನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತವೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೈನಂದಿನ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ: ದೆಹಲಿ (ರೂ. 1,346), ಕರ್ನಾಟಕ (ರೂ. 1,269), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ರೂ. 1,231), ತೆಲಂಗಾಣ (ರೂ. 1,192), ಹರಿಯಾಣ (ರೂ. 1,154), ತಮಿಳುನಾಡು (ರೂ. 1,115), ಗುಜರಾತ್ (ರೂ. 1,077), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ರೂ. 1,038), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (ರೂ. 1,000) ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ (ರೂ. 962).

ದೆಹಲಿಯು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ, ಐಟಿ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್‌ ಕಚೇರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಲೆಯಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಇರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾಗಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಐಟಿ, ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಗುಜರಾತ್, ಯು.ಪಿ., ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

 

