ಲೋನ್‌ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ! ರೆಪೊ ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ EMI ಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌

RBI repo rate cut 2025: ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ "ಅಪರೂಪದ ಗೋಲ್ಡಿಲಾಕ್ಸ್ ಅವಧಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ + ಕಡಿಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮತೋಲನ.
ರೆಪೊ ದರ 25 ಮೂಲ ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತ
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ರೆಪೊ ದರವನ್ನು 5.25% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಭಾರತವು 2025 ರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.
ಹಣದುಬ್ಬರವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.7% ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 0.3% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿನ 80% ವಸ್ತುಗಳು ಈಗ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು 4% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
2025–26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶೇ.2 ರ ಹೊಸ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂದಾಜನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯೂ 3 — 0.6%
ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ — 2.9%
2026 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ — 3.9%
2026 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ — 4.0%
ಇದು ಆರ್ಬಿಐ ಗುರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2–6% ಒಳಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಹುಮತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. 2025–26ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ 8% ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ 2.2% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಬಿಐ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಎಂಒ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು $5 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ಡಿ–ಐಎನ್ಆರ್ ಖರೀದಿ-ಮಾರಾಟ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು $686.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, 11 ತಿಂಗಳ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. "ಸವಾಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಗವರ್ನರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.
