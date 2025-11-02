English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆಸ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೆ

Indian investment trends 2025: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 2, 2025, 01:02 PM IST
  • ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿವೆ
  • ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 30 ಶೇಕಡಾ ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಆಸ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೆ

Indian investment trends 2025: ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಷೇರು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಸಕ್ತಿ
ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಶೇಕಡಾ ಜನರು ಈಗ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಕ್ವಿಟಿ (Equity) ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 30 ಶೇಕಡಾ ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 25 ಶೇಕಡಾ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನವಿದೆ.

ಭಾರತದ ಹೂಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಚೀನಾದಂತೆಯೇ
ವರದಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಭಾರತದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾದರಿ ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಬಹಳ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಷೇರು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ವಿದೇಶಿ ದೇಶಗಳ ಹೋಲಿಕೆ
ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಶೇಕಡಾ ಜನರು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಎರಡೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ.
 

