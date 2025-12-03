Indian Railways Rules: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ, ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಟಿಪಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರವೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಟಿಕೆಟ್ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ... ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್... ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ! ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನು ಗೊತ್ತಾ...
ವಿಂಡೋ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೂ ಒಟಿಪಿ ಅನ್ವಯ:
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಒಟಿಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಟ್ರೇನ್ ಟಿಕೆಟಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿತು. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಎರಡೂ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲ್ವೆಯು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ OTP ಆಧಾರಿತ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 52 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರವೇ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
Railway plans to implement OTP based window tickets in tatkal within the next few days. pic.twitter.com/25wRn2wtwt
— South Central Railway (@SCRailwayIndia) December 3, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೈಲ್ವೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ
ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದರೆ, ನಾನ್ ಎಸಿ ಎಂದರೆ ಎಸಿರಹಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಅಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.