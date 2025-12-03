English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲೂ ನೋ ಓಟಿಪಿ.. ನೋ ಟಿಕೆಟ್...‌ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲೂ ನೋ ಓಟಿಪಿ.. ನೋ ಟಿಕೆಟ್...‌ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

Tatkal Ticket Rules: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 3, 2025, 10:29 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
  • ಟ್ರೈನ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
  • ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್‌ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲೂ ನೋ ಓಟಿಪಿ.. ನೋ ಟಿಕೆಟ್...‌ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

Indian Railways Rules: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ, ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಟಿಪಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರವೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಟಿಕೆಟ್ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ... ಟಿಕೆಟ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌... ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ರೀಫಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತೆ! ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನು ಗೊತ್ತಾ...

ವಿಂಡೋ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಒಟಿಪಿ ಅನ್ವಯ:
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಒಟಿಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಟ್ರೇನ್‌ ಟಿಕೆಟಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿತು. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಎರಡೂ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. 

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲ್ವೆಯು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ OTP ಆಧಾರಿತ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 52 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರವೇ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೈಲ್ವೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ತತ್ಕಾಲ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ‌ ಆರಂಭವಾದರೆ, ನಾನ್‌ ಎಸಿ ಎಂದರೆ ಎಸಿರಹಿತ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಅಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Indian RailwaysOTPRailway rulesRailway UpdateTatkal ticket

