ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ.. ಟ್ರೈನ್‌ ಹೊರಡುವ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಸೇವೆ!

Indian Railways Rules: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅಗ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಇದೀಗ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು/ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ರೈಲು ಹೊರಡಲು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೊದಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
CRIS ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಪತ್ರ:
ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್-II ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಮನೋಚಾ ಅವರು ನವದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (CRIS) ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ (ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಟ್ 30 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮ:
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಾನುಸಾರ, ಮೊದಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 20 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೊಸ ನಿಯಮ:
ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀಸಲಾತಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳು (ವಂದೇ ಭಾರತ್ನಂತಹ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ) ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡೆಯ 5 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಪತ್ರವು 2019 ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆದರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
* ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
* ಇದು ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ನಿಯಮ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು CRIS ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. CRIS ವರದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕುರಿತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.