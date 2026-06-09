Indian Railways new reservation system: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು 40 ವರ್ಷದ ಹಳೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು 1986 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (PRS) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, . ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ರೈಲುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
1986ರ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ರಚನೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದು 1986ರಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು 88% ರಷ್ಟು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ (Online Railway Ticket Booking) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಆಸನಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಈ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?
* ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದರ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ರೈಲ್ಒನ್' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 3.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 9.29 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಲೈವ್ ರೈಲು ಸ್ಥಿತಿ, ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
* ಸರ್ವರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ಗಳ ತೊಂದರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ:
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಂಡೋ ತೆರೆದಾಗ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸರ್ವರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
* ಟಿಕೆಟ್ ದೃಢೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 94% ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಿರುವ AI:
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ವೈಟಿಂಗ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆಯಂತೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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