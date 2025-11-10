English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

Indian Railways New Rules: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಓದಿ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 10, 2025, 12:07 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ
  • ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಹೊಸ ಕ್ರಮ

Trending Photos

RCB ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌! ಎದುರಾಳಿಗೆ ಈಕೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನ
camera icon6
RCB
RCB ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌! ಎದುರಾಳಿಗೆ ಈಕೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನ
ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ.. ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
camera icon6
Rukmini Vasanth
ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ.. ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನು ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ.! ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮೀನಾ
camera icon6
Meena Sagar
ಆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನು ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ.! ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮೀನಾ
ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಹಾ ರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.!
camera icon5
marriage astrology
ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಹಾ ರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.!
ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

IRCTC New Rules: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ:
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮ (IRCTC) ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಇದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ನೆರೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರವೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಗಂಟೆಯಿಂದ 10ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Special Pension Scheme: ಕೇವಲ 7ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ 5,000ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ

ಏನಿದು ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ: 
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಾನುಸಾರ, ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಗಂಟೆಯಿಂದ 10ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಸ್ಲಾಟ್' ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಜನರು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗುರುತನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ದಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್: 
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಬಹು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್'ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಇದೀಗ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ: 
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಮೊದಲು ಜುಲೈ 01, 2025ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜುಲೈ 15, 2025ರಿಂದ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Indian Railways New RulesIndian RailwaysTrain Ticket New RulesIRCTCIRCTC New Rules

Trending News