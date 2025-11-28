ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ... ಟಿಕೆಟ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌... ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ರೀಫಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತೆ! ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನು ಗೊತ್ತಾ...

IRCTC New Rules: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ರೈಲುಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಡಿಲೇ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ರೈಲು ಎಷ್ಟೇ ತಡವಾದರೂ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯಾವಾಗ ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ನಿಮ್ಮ ರೈಲು 3 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರೈಲು ರದ್ದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ 100% ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೈಲನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕೋರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೂರ್ಣ ದೂರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ರೈಲು ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಸದ ದೂರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಎಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ...
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಎಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ರೈಲ್ವೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಟಿಡಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಟಿಡಿಆರ್ (ಟಿಕೆಟ್ ಠೇವಣಿ ರಶೀದಿ) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೀಫಂಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
>> ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
>> ನನ್ನ ವಹಿವಾಟು ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.
>> ನಿಮಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
>> ಫೈಲ್ ಟಿಡಿಆರ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
>> ಕಾರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಟಿಡಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಟಿಡಿಆರ್ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಮರುಪಾವತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ?
ಟಿಡಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 7 ರಿಂದ 15 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಿಡಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳು:
1. ರೈಲು ವಿಳಂಬವಾದರೆ: 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ
2. ರೈಲು ರದ್ದಾದರೆ: 3 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ