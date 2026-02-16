English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್!‌

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್!‌

IRCTC New Service: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ತಾವು ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲರ್ಟ್... ಯಾವುದೀ ಸೇವೆ? ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 16, 2026, 02:37 PM IST
  • ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಆರಂಭ
  • ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್!‌

IRCTC Destination Alert Service: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್‌ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ʼಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೇವೆʼ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ರೈಲ್ವೆ "ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಸೇವೆ?
ರೈಲ್ವೆ "ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಸೇವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ/ಇಳಿಯಬೇಕಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.  ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮರೆತು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವೋ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPS Pension: 30 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯ ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದರ ಸಮಯ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಲುಪಬೇಕಾದ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವ ನಿಖರವಾಗಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್‌ ಅಲಾರಾಂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಶೂಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಡಿಆರ್‌ 3% ಹೆಚ್ಚಳ..  ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ!

IRCTC ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ರೈಲ್ವೆ "ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಸೇವೆಯು ದೇಶದ ಆಯ್ದ ದೂರದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 
 

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

