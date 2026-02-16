IRCTC Destination Alert Service: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ʼಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೇವೆʼ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ರೈಲ್ವೆ "ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಸೇವೆ?
ರೈಲ್ವೆ "ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಸೇವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ/ಇಳಿಯಬೇಕಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮರೆತು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವೋ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದರ ಸಮಯ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಲುಪಬೇಕಾದ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವ ನಿಖರವಾಗಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಲಾರಾಂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಶೂಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
IRCTC ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ರೈಲ್ವೆ "ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಸೇವೆಯು ದೇಶದ ಆಯ್ದ ದೂರದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.