ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ: ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

Indian Railways News: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಜೆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಯೋಜಿಸುವವರು, ದೂರದೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದವರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಲ ಯುಟಿಎಸ್ ಆಪ್:
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೇರವಾಗಿ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (UTS) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ UTS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ರೈಲ್ ಒನ್:
ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "1.03.2026 ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುಟಿಎಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ಒನ್ಗೆ ಬದಲಿಸಿ. ರೈಲ್ಒನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ರೈಲ್ ಒನ್:
ಎಲ್ಲಾ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ರೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ನ PNR ಸ್ಥಿತಿ, ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಚ್ನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಬರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು (ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಗುರುತಿಸಿ). ರೈಲ್ ಒನ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವವರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ (RailOne) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.