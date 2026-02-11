English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ: ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ: ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

Indian Railways: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣ ಏನು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 11, 2026, 01:24 PM IST
  • ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ
  • ರೈಲ್ವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಈಗ ಇದೊಂದೇ ಕಡೆ ಲಭ್ಯ..

Trending Photos

CJ Roy: ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
camera icon6
CJ Roy death case
CJ Roy: ಸಿಜೆ ರಾಯ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪವಾಡ! ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon9
Maha Shivaratri 2026
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪವಾಡ! ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
EPFO ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್..‌ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹52,000! ಪಿಎಫ್‌ ನೂತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
camera icon6
EPFO
EPFO ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್..‌ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹52,000! ಪಿಎಫ್‌ ನೂತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Mouna Guddemane
ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ: ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

Indian Railways News: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮಾರ್ಚ್‌ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಜೆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಯೋಜಿಸುವವರು, ದೂರದೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದವರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌

ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಲ ಯುಟಿಎಸ್‌ ಆಪ್:‌
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೇರವಾಗಿ ಕೌಂಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (UTS) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ UTS ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ರೈಲ್ ಒನ್: 
ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "1.03.2026 ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಟಿಎಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರೈಲ್‌ಒನ್‌ಗೆ ಬದಲಿಸಿ. ರೈಲ್‌ಒನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- EPFO 3.0: EPF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಈಗ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ

ಏನಿದು ರೈಲ್‌ ಒನ್:
ಎಲ್ಲಾ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ರೈಲ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.‌ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ನ PNR ಸ್ಥಿತಿ, ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಚ್‌ನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಬರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು (ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಗುರುತಿಸಿ). ರೈಲ್‌ ಒನ್‌ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫುಡ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಮಾಡುವವರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ (RailOne) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Indian RailwaysIndian Railways UpdateIndian railways newsRailway TicketTrain ticket

Trending News