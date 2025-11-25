ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ: ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಪ್ರಕಟ

Weekend special trains between Kalaburagi and Bengaluru Cantonment: ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗ ನೀಡಿರುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06208 ನವೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:35 ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ 20:30 ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06207 ನವೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7:20 ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:30 ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಸಂಯೋಜನೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ರೈಲು ಯಲಹಂಕ, ಹಿಂದೂಪುರ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಅನಂತಪುರ, ಗುಂತಕಲ್, ಆದೋನಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು, ಕೃಷ್ಣಾ, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಶಹಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯು 22 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ - 20 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ದಿವ್ಯಾಂಗಜನ್ ಬೋಗಿಗಳು. ಘೋಷಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ವಿವರಗಳು:
ಎಲ್ಲಾ ಗಣಕೀಕೃತ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುಟಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ:
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಬಲವಾದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷ25-26 ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಲೋಡಿಂಗ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 19 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 1.02 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು 505 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ನಂತರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು (115 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್), ಸಿಮೆಂಟ್ (92 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್), ಕಂಟೇನರ್ ಸಂಚಾರ (59 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್), ಪಿಗ್ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉಕ್ಕು (47 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್), ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು (42 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್), ಖನಿಜ ತೈಲ (32 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್) ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು (30 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್) ಇವೆ. ದೈನಂದಿನ ಸರಕು ಲೋಡಿಂಗ್ 4.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 4.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.