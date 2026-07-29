Tatkal Ticket Rules: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (West Central Railway - WCR) ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಯ ಉಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಸಮಯವನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಟೋಕನ್ ಪಡೆದು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಸಮಯ
ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ:
* ಎಸಿ (AC) ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು: ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ರಿಂದ 9:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
* ಎಸಿ ಅಲ್ಲದ (Non-AC/Sleeper) ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು: ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00 ರಿಂದ 9:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಈ ಹೊಸ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಕನ್ ಪಡೆದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಈಗಿರುವ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ:
* ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಟೋಕನ್ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
* AC ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
* ಸ್ಲೀಪರ್ (Non-AC) ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೋಕನ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?
ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
* ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
* ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
* ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
* ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
* ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
* ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ವೇಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಆಯುಕ್ತ ಸೌರಭ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿತಿ
ಹೊಸ ನಿಯಮದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ AC ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು Non-AC / Sleeper ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 15 ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (WCR) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮವು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟೋಕನ್ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಲಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.