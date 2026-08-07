/ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್.. ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ; ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

Tirupati Special Train: ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (South Central Railway) ತಿರುಪತಿ-ಕರೀಂನಗರ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಮಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕರೀಂನಗರ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೈಲಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಸಮಯ ಏನು?
ಈವರೆಗೆ ತಿರುಪತಿ-ಕರೀಂನಗರ (12761) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರಾತ್ರಿ 8.05 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 8.28ಕ್ಕೆ ರೇಣಿಗುಂಟ ಹಾಗೂ 8.54ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಿರುಪತಿ ನಿರ್ಗಮನ: ಸಂಜೆ 7.50 ಗಂಟೆ, ರೇಣಿಗುಂಟ ಆಗಮನ: ರಾತ್ರಿ 8.15 ಗಂಟೆ. ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮಯ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ
ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕರೀಂನಗರ, ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ, ವಾರಂಗಲ್, ಖಮ್ಮಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಪರ್ಕ ರೈಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ದಿನ ಸಂಚಾರ?
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ:
* ತಿರುಪತಿ-ಕರೀಂನಗರ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸೋಮವಾರ ಕರೀಂನಗರ ತಲುಪಲಿದೆ.
* ಕರೀಂನಗರ-ತಿರುಪತಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಕರೀಂನಗರದಿಂದ ಹೊರಟು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಈ ಸೇವೆ ಈಗ ನಿಯಮಿತ ವಿಶೇಷ ರೈಲಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವ ಯಾವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ:
ಕರೀಂನಗರ, ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ, ಜಾಮಿಕುಂಟ, ವಾರಂಗಲ್, ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್, ಖಮ್ಮಂ, ಮಧಿರ, ವಿಜಯವಾಡ, ಗುಡೂರು, ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ, ರೇಣಿಗುಂಟ, ತಿರುಪತಿ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಹಳೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಹೊಸ ಸಮಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.