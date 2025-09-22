ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು! ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು

indian currency using countries: ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತಹ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ನಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ.
ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೆಂಡರ್ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ "ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರೆನ್ಸಿ" ಆದಾಗ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ರಫ್ತುಗಳು, ಅದರ ಆಮದುಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಈ ದೇಶಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಈಗ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ?
1. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. 2009 ರಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶವು ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಾದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು. ದೇಶದ ಅಧಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಇದು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅದು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಚೀನೀ ಯುವಾನ್, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ, ಜಪಾನೀಸ್ ಯೆನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯಾದ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು 2014 ರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ನೇಪಾಳ: ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 1.60 ನೇಪಾಳಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತವು 2016 ರಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಸರಿಸುಮಾರು 9.48 ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಪಾಳಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತವು 2019-20ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಿಂದ $570 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ನೇಪಾಳವು ತನ್ನ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ 70% ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು 2019-20ರಲ್ಲಿ $6.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಿಂದ ನೇಪಾಳ ₹100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ₹200 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಭೂತಾನ್: ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನ್ಗುಲ್ಟ್ರಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಒಟ್ಟು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ₹9,000 ಕೋಟಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೂತಾನ್ನ ಆಮದುಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ₹14,917 ಮಿಲಿಯನ್ ನ್ಗುಲ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೇಶದ ರಫ್ತುಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ₹12,489 ಮಿಲಿಯನ್ ನ್ಗುಲ್ಟ್ರಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟದ ಭಯವಿಲ್ಲ.
4. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಟಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು 1.28 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಟಕಾಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 2021-22ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸುಮಾರು US$18.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್: 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 0.19 ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು 1981 ರಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ US$117.8 ಮಿಲಿಯನ್.
ಈ ಲೇಖನವು ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅದರ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ. ಆದರೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಾತ್ರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದೆ.