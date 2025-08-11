English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ 500ರೂ.! ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು..

Indian Rupee Value: ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 11, 2025, 09:22 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

Currency Exchange Rates: ನಾವು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ 100 ರೂ. ಇದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸುಮಾರು 500 ರೂ. ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕೇಳಲು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ. ಒಂದು ದೇಶದ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಹಿಂದೆ, ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಸಹ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್: ಈ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 145 ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೋಮ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಪರಾಗ್ವೆ: ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 87 ಪರಾಗ್ವೆಯ ಗೌರಾನಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ: ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ರಿಯಲ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ: ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 185 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ: ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಡಾಂಗ್‌ಗೆ ಸಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ರಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ 

ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೂ, ನಾವು ಕೆಲವೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಾವು ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣವಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದೇಶವೂ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಹೌದು ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುತೇಕ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಇರಾನ್. ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಯಾಲ್-ಎ-ಇರಾನ್. ರಿಯಾಲ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 480.54 ರಿಯಾಲ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹7,000. ಭಾರತದ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶವಾದ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ ಇದು. ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಲ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು 1798 ರಲ್ಲಿ. 2012 ರಿಂದ, ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 

Indian Rupee Valueಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳುಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ

