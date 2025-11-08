English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೋರಿಯನ್‌ ಬಾಯ್ಸ್‌ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ! ನಮ್ಮ ದೇಶದ 1 ರೂ.ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ..

South Korean Won: ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 8, 2025, 02:24 PM IST
Korean currency: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯುವಕರು ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ (INR) ಸರಿಸುಮಾರು 16.31 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ (KRW) ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 16 ವೊನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ 1630.52 ವೋನ್ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ, ಬಿಲ್ ಸಾವಿರ ವೋನ್ ಆಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ 50,000 ವೋನ್ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. 50,000 ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 3,083 ರೂ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಲಕ್ಷ ವೋನ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ವೊನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ₩. ಇದರ ISO ಕೋಡ್ KRW. ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಿಯೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆಯೇ, ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ 100 ಜೀನ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ, 'ಜಿಯಾನ್' ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು 'ಜಿಯಾನ್' ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು 'ವಾನ್' ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ಇಂದು ಬಳಸುವ 'ಆಧುನಿಕ ವೊನ್' ಅನ್ನು 1962 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದು. 1945 ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವೊನ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಕೊರಿಯನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಆಧುನಿಕ ವೊನ್' ಅನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. 

