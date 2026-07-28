/ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ 4 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

LPG latest udates : ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಿತರಣಾ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇವೆಯು ಪುಣೆ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ: ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗಿಂತ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ, ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕವಾದ 10 ಕೆಜಿ 'ಸಂಯೋಜಿತ' (Composite) ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ 4-ಗಂಟೆಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಯು 10 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 'ಇಂಡೇನ್ ಛೋಟು' ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು 'IndianOil ONE' ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (cx.indianoil.in) ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ WhatsApp (7588888824) ಮೂಲಕವೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ನೂತನ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, "ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಒದಗಿಸಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.