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ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ 4 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ‘ಇಂಡೇನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ ನೌ’ (Indane ExtraLight Now) ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 28, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:45 PM IST
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌..! ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ 4 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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