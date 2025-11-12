ಭಾರತದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂಟು

Laos Indian Rupee Value: ಭಾರತೀಯರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ! ಹೌದು, ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಲಾವೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ.
ಲಾವೋಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಲಾವೋ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್. ಈ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಯೆಂಟಿಯಾನ್. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಲಾವೋಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೂರಿತು.
ಇಂದಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೋಲಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ = 251.91 ಲಾವೊ ಕಿಪ್. ಅಂದರೆ ನೀವು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಅದು ಲಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ 1.26 ಕೋಟಿ ಲಾವೊ ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ! ಮೊತ್ತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತುಂಬ ಅಗ್ಗ. ಆಹಾರ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಲಾವೋಸ್ನ ಜನರು ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ — ಲಾರ್ಬ್, ನೂಡಲ್ ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ಅಕ್ಕಿ — ಕೇವಲ ₹20 ರಿಂದ ₹40 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ. ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಕೇವಲ ₹12 ರಿಂದ ₹40 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಲಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಸರಾಸರಿ ₹1,500 ರಿಂದ ₹3,000 ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ನಗರಗಳ ವೆಚ್ಚದಷ್ಟೇ. ಏಳು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ₹40,000 ರಿಂದ ₹70,000 ರಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೂ ಸುಲಭ — ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೀಸಾ ಆನ್ ಅರೈವಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಲಾವೋಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.