ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!!

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24,000 ರಿಂದ 34,600 ಟನ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಗಾರವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 17, 2026, 05:46 PM IST
Trending Photos

ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Yash Luxury Home
ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
4 ಪಂದ್ಯ, 211 ರನ್, 70ರ ಸರಾಸರಿ! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್?
camera icon6
Prabhsimran Singh IPL 2026 Punjab Kings vs Mumbai Indians Prabhsimran Singh 80 runs: Yuvraj Singh Mentorship: Wankhede Stadium: Punjab Kings Victory PBKS vs MI Highlights
4 ಪಂದ್ಯ, 211 ರನ್, 70ರ ಸರಾಸರಿ! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್?
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವೋ? ಎಪ್ರಿಲ್ 19 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ..!
camera icon6
vaibhav sooryavanshi
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವೋ? ಎಪ್ರಿಲ್ 19 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ..!
ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್.. ಗೆಳತಿ ಫುಲ್ ಬೋಲ್ಡ್.!
camera icon6
Arshdeep Singh
ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್.. ಗೆಳತಿ ಫುಲ್ ಬೋಲ್ಡ್.!
Gold in Indian homes: ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತವು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ  ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 

ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ.. ದುಬೈನಿಂದ Gold ತರಿಸುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..!

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವರದಿ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘ ASSOCHAM ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ, 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ GDPಗೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್‌ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಳಿ ಸರಿಸುಮಾರು 880 ಟನ್ ಅಧಿಕೃತ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯಡಿ 50 ಕೋಟಿ ಟನ್‌ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು ನಿಕ್ಷೇಪವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 8,133.46 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಜರ್ಮನಿ 3,350.25, ಇಟಲಿ 2,451.84, ಫ್ರಾನ್ಸ್ 2,437, ರಷ್ಯಾ 2,311, ಚೀನಾ 2,308, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ 1,039, ಭಾರತ 880, ಜಪಾನ್ 845 ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ 641 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಗ್ರ 10 ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಸಂಖ್ಯೆ 24,399 ಟನ್‌ಗಳಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೇತನ ರಚನೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ, OPS ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯರು

ಭಾರತದ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25,000 ರಿಂದ 34,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 465 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜಿಡಿಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಚಿನ್ನದ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದರೂ, ಅದು ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗಲೂ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ 34 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

