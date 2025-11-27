ಒಂದು ಬಾಟಲ್‌ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಸುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದೇ ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರಾ..!

Liquor Tax Truth: ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ₹1,000 ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 15% ರಿಂದ 30% ವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ತೆರಿಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಮೊದಲಾದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮದ್ಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೂ ಇದೇ — ಏಕೆಂದರೆ ಮದ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಅವರು ಗಳಿಸುವ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ. 2020–21ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಒಟ್ಟು ₹1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮದ್ಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ.
ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳೇ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ವಿಶೇಷ ಸೆಸ್, ಸಾರಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಲೇಬಲ್ ನೊಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವಸೂಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಮದ್ಯವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಒಂದು ₹1,000 ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸುವ ಬೆಲೆಯ 35% ರಿಂದ 50% ವರೆಗೆ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ₹1,000 ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ₹350 ರಿಂದ ₹500 ವರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ತೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು 2022–23ರಲ್ಲಿ ₹41,250 ಕೋಟಿ ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 2024–25ರಲ್ಲಿ ಇದು ₹52,574 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವೂ 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹7,766 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮದ್ಯ ತೆರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್’ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಂಕಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.