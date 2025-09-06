English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ.. ಆದರೆ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

alcohol exemption: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ GST 2.0 ರಲ್ಲಿ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು 40% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 6, 2025, 11:48 AM IST
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳು
  • ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ

ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ.. ಆದರೆ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

GST: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳಂತಹ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಪ್ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏಕೆ? ಈಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ.. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಇಂಧನದಂತಹ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು VAT ಅನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಂಧನಗಳನ್ನು GST ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಟ್ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

