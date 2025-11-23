India’s Labour Reforms: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳು ವೇತನ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಿಸುವುದು, ಆಧುನೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಉದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಏಕೀಕೃತ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಏಕೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, ಬೀಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಾರ್ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ವೇತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು 8–12 ಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ವೇತನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವೇತನವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಬೋನಸ್ಗಳು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಿಯಮಿತ ವೇತನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ
ಹೊಸ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆಯು ತೋಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೋಟಗಳು ಅಥವಾ 5 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ತೋಟಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (ಪಿಪಿಇ) ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಎಸ್ಐ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವು ಅವರ ಸೌಕರ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.