ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಮಗನ ಮದುವೆ..! ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Gautam Adani Younger Son Jeet Wedding: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಪುತ್ರ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮದುವೆಯ ಅದ್ದೂರಿತನ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಪುತ್ರ ಜೀತ್ ಅದಾನಿ ವಿವಾಹ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರಬಹುದು? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸೆಲಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರು ಮಡದಿ ಪ್ರೀತಿ ಅದಾನಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಕರಣ್ ಅದಾನಿ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಜೀತ್ ಅದಾನಿಯ ಮದುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ದನಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆ ಹೇಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಗನ ಮದುವೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಾಗಿ ಮಗನ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಿಕಿತಗೊಳಿಸಿದರು.

VIDEO | On Maha Kumbh pilgrimage with his family earlier today, Adani Group Chairman Gautam Adani (@gautam_adani) said that his younger son Jeet will wed on February 7 in a simple and traditional ceremony, without any pomp and show and celebrity stars.

"Jeet's wedding is on… pic.twitter.com/NhYaGeczLg

— Press Trust of India (@PTI_News) January 21, 2025