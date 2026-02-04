Indira Food Kit: ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್: ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Indira Food Kit Items List: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯೋದಯ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲಾ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗು 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೌಲ್ಯದ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೋಳ, ರಾಗಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲೆಂದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈಗ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗುವುದರತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲಿಗೆ ನೀಡುವ ಇತರೆ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯೋದಯ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ತಲುಪಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು 1.26 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸುಮಾರು 4.48 ಕೋಟಿ ಜನ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು 5 ಕೆಜಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 10 ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಿಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಈ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ 1ಕೆಜಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, 1ಕೆಜಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, 1ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ, 1ಕೆಜಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಅಕ್ಕಿಯ ದುರುಪಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುಪಾಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಯಾವಾಗಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ :
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಕಿಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ.