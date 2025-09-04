ಇಂಡಸ್ ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 2,600 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಬಹಿರಂಗ : ದಶಕಗಳ ಮೋಸ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಪತ್ರ

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗಿನ ಹಗರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಸಿಎಫ್ಒ ಒಬ್ಬರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಡೀಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕರಣ ಹೇಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಇದೀಗ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಗರಣ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಪತ್ರ :
ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರವು ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಟವನ್ನು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದ್ ಜೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಜೈನ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ :
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತರು, ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ 'ಭಯದ ವಾತಾವರಣ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೋವಿಂದ್ ಜೈನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಜೈನ್ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮೇ 2025 ರ ನಡುವೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, SFIO ( ಸಿರಿಯಸ್ ಫ್ರಾಡ್ ಇನ್ವೆಷಗೆಶನ್ ಆಫೀಸ್) ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ EOW (ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗ) ಕ್ಕೂ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಜೈನ್ ಅವರ ದೂರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಡಳಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಜೈನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2600 ಕೋಟಿಗಳ ಆಘಾತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ :
ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಜಾ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು 2,600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ :
ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ 1,960 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನು? :
ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳು 27% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಷೇರುಗಳ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಯಾರ ಮಾತುಗಳು ನಿಜ? :
ಈ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ.
ಜೈನ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯವೇ? ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದರಾಚೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆಯೇ? ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧವು ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಿದೆ.