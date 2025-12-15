8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ : ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೌಕರರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 60 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ :
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀತಿಯು ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ನಡುವಿನ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಯೋಜನೆ, ಬಜೆಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು :
ಬೇಗನೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು :
ಸರ್ಕಾರವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ನಂಬಿಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಾಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.