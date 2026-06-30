/ITR Filing 2026-27: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಹಂತ ಹಂತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ನವದೆಹಲಿ: 2025-26 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ITR ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ದಂಡ, ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ, ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ, ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ITR ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯ, ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಾಖಲೆಯೇ Income Tax Return (ITR).
ITR ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
* PAN ಕಾರ್ಡ್
* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
* ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
* Form-16 (ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ)
* Form 26AS
* Annual Information Statement (AIS)
* Taxpayer Information Summary (TIS)
* ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
* ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ದಾಖಲೆಗಳು
* ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ (Capital Gains) ವಿವರಗಳು (ಇದ್ದರೆ)
ITR ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: Income Tax e-Filing Portal ತೆರೆಯಿರಿ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ e-Filing ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಹಂತ 2: Login ಮಾಡಿ
* PAN ಅನ್ನು User ID ಆಗಿ ಬಳಸಿ Login ಮಾಡಿ.
* Password ಹಾಗೂ Captcha ನಮೂದಿಸಿ Sign In ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3: File Income Tax Return ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
Login ಆದ ನಂತರ
e-File → Income Tax Returns → File Income Tax Return
ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 4: Assessment Year ಆಯ್ಕೆ
* Assessment Year: 2026-27
* Filing Mode: Online
* Status: Individual / HUF / Others (ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ)
ಹಂತ 5: ಸರಿಯಾದ ITR Form ಆಯ್ಕೆ
ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ITR ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
* ITR-1 (Sahaj) – ಸಂಬಳ, ಒಂದು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ.
* ITR-2 – Capital Gains ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ.
* ITR-3 – ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ.
* ITR-4 (Sugam) – Presumptive Taxation ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ.
ತಪ್ಪಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹಂತ 6: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ಹೆಸರು
* ವಿಳಾಸ
* PAN
* Aadhaar
* ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
* Email ID
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು
ಹಂತ 7: ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
* Salary Income
* House Property Income
* Interest Income
* Capital Gains
* Business Income
* Other Income
ವಿವರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ Auto-fill ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 8: ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
* Section 80C
* 80D
* 80G
* 80CCD
* Home Loan Interest
* NPS
* ELSS
* PPF
* LIC Premium
ಹಂತ 9: ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ
* Total Income
* Tax Payable
* Refund (ಇದ್ದರೆ)
ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸಿ.
ಹಂತ 10: Preview Return
ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* PAN
* ಆದಾಯ
* ಕಡಿತಗಳು
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ
* Refund Account
ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 11: Return Submit ಮಾಡಿ
“Proceed to Validation” ನಂತರ
Submit Return ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 12: e-Verification ಕಡ್ಡಾಯ
ITR ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ e-Verify ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
e-Verification ವಿಧಾನಗಳು
* Aadhaar OTP
* Net Banking
* Bank Account EVC
* Demat Account EVC
* Digital Signature Certificate (DSC)
e-Verification ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ITR ಸಲ್ಲಿಕೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ITR Status ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
Login ಮಾಡಿದ ನಂತರ View Filed Returns ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ Status ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
* Successfully e-Verified
* Processing
* Processed
* Refund Issued
* Defective Return
* Pending for e-Verification
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು
* ತಪ್ಪಾದ ITR Form ಆಯ್ಕೆ
* AIS ಹಾಗೂ Form 26AS ಪರಿಶೀಲಿಸದಿರುವುದು
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ Pre-Validate ಮಾಡದಿರುವುದು
* ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿರುವುದು
* e-Verification ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು
* PAN ಹಾಗೂ Aadhaar ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು
ITR ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
* ಆದಾಯದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲ
* ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಹಾಯಕ
* ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ Refund ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
* ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದಾಖಲೆ
* ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು
ITR ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ Refund ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
Return ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ e-Verify ಆದ ಬಳಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ Refund ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯವು ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ITR ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು Form 26AS, AIS ಹಾಗೂ TIS ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ITR ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ e-Verification ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.