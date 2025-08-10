English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಆಧಾರ್‌ ಪ್ಯಾನ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ ಇದ್ರೆ ಯಾರುಬೇಕಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯಬಹುದು!

Instant personal loan: ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಅಲೇದಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ.. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 10, 2025, 12:48 PM IST
  • ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
  • ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
camera icon6
Ganapati favorite zodiac signs
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
camera icon6
heart attack
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
camera icon6
Gastritis
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು..!
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
camera icon6
How to prepare homemade face pack
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಆಧಾರ್‌ ಪ್ಯಾನ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ ಇದ್ರೆ ಯಾರುಬೇಕಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯಬಹುದು!

online loan: ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷಟು ಬಾರಿ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಹ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ  ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್...!

ತ್ವರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ
ಇದರರ್ಥ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿರುವರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ  ನೀಡುವುದು.. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲವಾಗಿದ್ದು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ  ಕೇವಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಲವನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಲೋನ್‌ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಲದಾತರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು  ಕೇವಲ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಕಾಗದರಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ

ಆಧಾರ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಸಾಲ; ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದು. ಇದು ಒಟಿಪಿ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಾಲದಾತರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್...!

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು? 
21 ರಿಂದ 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು (ಕೆಲವರು 60 ಅಥವಾ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು), ಭಾರತೀಯರಾಗಿರಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 15,000 ರಿಂದ ರೂ. 30,000 ವರೆಗಿನ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 700 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲದಾತರು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ..? 
ಸಾಲದಾತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮೂಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.. ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಮೇಲ್, ಪ್ಯಾನ್, ಆಧಾರ್. ಆಧಾರ್ OTP ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. (ಕೆಲವರು ಫೋಟೋ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ). ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

instant personal loanAadhaar LoanPAN loanOnline loanQuick Loan

Trending News