  • Kannada News
  • Business
  • ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ: LICಯಿಂದ 2 ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು... 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ...

ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ: LICಯಿಂದ 2 ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು... 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ...

ನೀವು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ತಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 6, 2025, 04:44 PM IST
  • 'LIC ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್' & 'LIC ಬಿಮಾ ಕವಚ್' ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ & 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ
  • ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯ & ಶಾಶ್ವತ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳು

ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ: LICಯಿಂದ 2 ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು... 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ...

LIC New Policy: ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ನಿಮಗಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ 'LIC ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್' ಮತ್ತು 'LIC ಬಿಮಾ ಕವಚ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಮತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. LIC ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನ ಬಯಸುವವರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಐಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂದರೇನು?

ವಿಮೆಯನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುನಿಟ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ (ಯುಲಿಪ್) ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

* 18-65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
* ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ – 10, 15, 20 ಅಥವಾ 25 ವರ್ಷಗಳು
* ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅವಧಿ – 5, 7, 10 ಅಥವಾ 15 ವರ್ಷಗಳು
* ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ - ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ 5 ರಿಂದ 7 ಪಟ್ಟು
* ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ
* ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
* 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ
* ಪೂರ್ಣ ನಿಧಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
* ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ - ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ + ನಿಧಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಾಮಿನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಎಲ್ಐಸಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೇನು?

ಇದು ಶುದ್ಧ ಅವಧಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಪಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ, non-participating ಪಾಲಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

* 18-65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
* ಗರಿಷ್ಠ 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ
* ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ - ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.
* ಲೆವೆಲ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
* ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು – ಏಕ, ಸೀಮಿತ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ.
* ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ – 10, 15, 20 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾರಿಗಾಗಿ?

* ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ
* ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ
* ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ
* ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ..! ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

