ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲದೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸದೆ ನಿಮಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನ ಉಚಿತ ವಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ EDLI ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನೀಡುವ ಉಚಿತ ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 25, 2025, 02:09 PM IST
  • ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ 237ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ
  • ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಜೀವ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲದೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Free ₹7 Lakh Insurance: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. PF ನಿವೃತ್ತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು! ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಜೀವ ಸುರಕ್ಷತಾ ನೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. EPFO ​​ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸದೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಜೀವ ವಿಮೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ 237ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿ ಠೇವಣಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ (EDLI) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. EDLI ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1976ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

EDLI ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮರಣ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ವಿಮಾ ಮಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 50,000 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹60 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ...

2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನ

EDLI ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನದ 0.5% ಅನ್ನು EDLI ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 75 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನಾಮಿನಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಫಾರ್ಮ್ 5IFನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ನಾಮಿನಿಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೌಕರರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ, ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲೋನ್‌: ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್

ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಸೇವೆ

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಈಗ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (IPPB) ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (DLC) ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರೂ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ DLC ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ EPFO ​​₹50 ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಭರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ

