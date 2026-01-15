English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮದ ಗುಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ..

ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮದ ಗುಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ..

Interest Free Gold Loan: ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 15, 2026, 03:03 PM IST
  • ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
  • ಖಾಸಗಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

Interest Free Gold Loan: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿರಿಯರು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಬದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರೇಮ್ ಸೋನಿ ಅವರ X ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿತನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ DICGC ವಿಮೆ (ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ) ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇರಿಸಿ OD ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಚಿನ್ನವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದರೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಖಾಸಗಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌! ಲಾಭದಾಯಕ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ನಿಯಮವಿದು..

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 70-75% ವರೆಗೆ ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ರೂ. 500 ರಿಂದ ರೂ. 10,000 (ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಮಿತಿಗೆ 0.25-0.5%) + GST ​​ವರೆಗಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ” ಇದು ತುಂಬಾ ನಿಖರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರೀ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್! ಏನಿದು ಹೊಸ ಆಫರ್?‌ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

