ಪಿಪಿಎಫ್, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ವೈ, ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್... ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ

ನೀವು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇದಾಗಿದೆ. 

Sep 26, 2025, 02:26 PM IST
  • ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಪರಿಶೀಲನೆ
  • ಆರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ
  • ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ

ಪಿಪಿಎಫ್, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ವೈ, ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್... ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ

ನೀವು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ  ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ : 
ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ  ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ), ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕುಟುಂಬದ ಪಿಂಚಣಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆ? ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿ..!

ಸತತ ಆರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF), ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC), ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP), ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ( SCSS ) ಸೇರಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಯಾವುವು? :
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ - 7.1%, 
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - 8.2%, 
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ - 8.2%,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು - 7.7%, 
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ - 7.5%

ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮದ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ..! ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ : 
ಈ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಯು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು : 
ಈ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದ ಹೊರತು ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

