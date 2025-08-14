ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಸ್ IPTV ಸೇವೆಗಳ ಜಾಲ ಭೇಧಿಸಿದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ (ಐಪಿಟಿವಿ) ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದು ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪೈರೇಟೆಡ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಲವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಸ್ ಐಪಿಟಿವಿ, ಗುರು ಐಪಿಟಿವಿ, ತಾಷನ್ ಐಪಿಟಿವಿ, ಬ್ರಾಂಪ್ಟನ್ ಐಪಿಟಿವಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಐಪಿಟಿವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಐಪಿಟಿವಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಐಪಿಟಿವಿ, ಎಡ್ಮಂಟನ್ ಐಪಿಟಿವಿ, ಬಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಐಪಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ರೀಮ್ಟಿವಿ ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಡಿ ಈ ಜಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್, ಝೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಕಲರ್ಸ್, ಸೋನಿ, ಸನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇಟಿವಿ, ಆಹಾ, ಸೋನಿಲಿವ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾರತೀಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಹುಲು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಲೀಗ್ಗಳಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ್ನು ಸಹ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
-ಈ ಅಕ್ರಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್/ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
-ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸೇವೆಗಳಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
-ಸರ್ಕಾರಿ ತನಿಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ವಿಷಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
-ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಐಪಿಟಿವಿ ಪೈರಸಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 200-300 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಯುಪ್ಪಿಟಿವಿಯಂತಹ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
-ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪೈರೇಟೆಡ್ ಐಪಿಟಿವಿ ಸೇವೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
-ಈ ಸೇವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫಿಶಿಂಗ್ ವಂಚನೆ, ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಇತರ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ತನಿಖೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
2021ರಲ್ಲಿ, YuppTVಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಫರಿದಾಬಾದ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಐಪಿಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಈ ಅಕ್ರಮ ಪೈರಸಿ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, YuppTVಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಲಾ ಗ್ರೂಪ್, ಎಲ್ಎಲ್ಸಿಯಿಂದ (“ಜಿಎಲ್ಪಿ”) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಬಾಸ್ ಐಪಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿವಿಲ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಲ್ಪಿಯ ಪ್ರಕಾರ, “ಅಕ್ರಮ ಐಪಿಟಿವಿ ಪೈರೇಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಚಂದಾದಾರರು... ಕಾಪಿರೈಟ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು, ಇದು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ದೋಷಿಯೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಫೆಲೋನಿ ಆರೋಪಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ದೋಷಿಯಾದ ವಿದೇಶೀ ನಾಗರಿಕರು ಯುಎಸ್ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಗಡೀಪಾರು ಆಗಬಹುದು.”ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.