ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮದುವೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು 11ಲಕ್ಷ !

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 10 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ 250 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1.5 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಖಾತೆಯು 21 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 8.2% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ:
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (SSY) ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 24,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 3.60 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 8.2% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 11.08 ಲಕ್ಷವಾಗುವುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಠೇವಣಿಯ ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. 16 ರಿಂದ 21 ನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಠೇವಣಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸುಮಾರು 11.08 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ.
ಖಾತೆ ತೆರೆದ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೇ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಗಳು 18 ವರ್ಷ ತಲುಪಿ ಅವಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 50% ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.