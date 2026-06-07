Post Office Scheme: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ (Post Office) ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (Post Office Monthly Income Scheme) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಇದೂ ಕೂಡಾ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ (Invest) ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬರಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಈ ಯೋಜನೆ ಶೇ.7.4 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟದ, ಮೋಸದ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಆದಾಯ:
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ 2026) ಬಡ್ಡಿ ದರ 7.40% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.1000 ದಿಂದ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಇದ್ದಷ್ಟೇ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡಾ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರದರೂ ಅದನ್ನು ಪೋಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 16,650 ರೂ. ಆದಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೂ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಈ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ತೆರೆದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7.4 ರ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.99 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಮಾರು 16,650 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)