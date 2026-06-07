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Post Office MIS Scheme: ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನ ಈ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಸೇರಿದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು 16,650 ರೂ. ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ!

Post Office Scheme: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 07, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:25 PM IST
Post Office MIS Scheme: ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನ ಈ ಸ್ಕೀಮ್‌ ಸೇರಿದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು 16,650 ರೂ. ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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