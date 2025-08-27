ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 69 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಪಡೆಯಿರಿ..! ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ..!

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY) ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 8.2 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.ಇದರ ಮುಕ್ತಾಯ 21 ವರ್ಷಗಳು, ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಮಗಳ ವಯಸ್ಸು 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ (ಜುಲೈ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025) ಬಡ್ಡಿದರವು ವಾರ್ಷಿಕ 8.2% ಆಗಿದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದೆ, ಅಂದರೆ EEE. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ. 1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿನಾಯಿತಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 22, 2022 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ, ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ವರ್ಷ: 2025
SSY ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ. 8.2
ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ. 1,50,000
15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ: ರೂ. 22,50,000
21 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 69,27,578
ಖಾತೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ: 2046
ಖಾತೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಯಾವಾಗ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ?
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಐದನೇ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕಾಲಿಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ 50% ವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಗಳು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗುವ ಅಥವಾ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಖಾತೆದಾರರ ಸಾವು, ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಮರಣದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.