ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹9,250 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

Post Office Savings Scheme: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 1.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಮಗ, ಮಗಳು, ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9,250 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ 7.4% ಬಡ್ಡಿ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (MIS) ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.7.4 ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. MIS ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 3 ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರೀ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 9,250 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ MIS ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು, ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರವೇ ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
