  Kannada News
  Business
  ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ! ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹40 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!!

ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ! ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹40 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!!

ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಆಸೆಯನ್ನ ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ & 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಮಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 7, 2025, 06:00 PM IST
  • ​ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಯೋಜನೆಯು ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ
  • PPF ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ
  • 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು

PPF Benefits: ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಕನಸು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದೆ & ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ನಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ, ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ, ಪಿಪಿಎಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಪಿಪಿಎಫ್ ಎಂದರೇನು?: PPF ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ PPF ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಲಾಭ! ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ..

15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿ: PPF 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹500ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದ ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ EEE (ವಿನಾಯಿತಿ-ವಿನಾಯಿತಿ-ವಿನಾಯಿತಿ) ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆಯು ತೆರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ (ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹ 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ), ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿಪಿಎಫ್‌ಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ತೆರಿಗೆ-ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ! ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಯಾರು ತೆರೆಯಬಹುದು?: ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಅವರ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೊಸ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಹ: ಪಿಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ನಡುವೆ ಸಾಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

