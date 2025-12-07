ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ! ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹40 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!!

PPF Benefits: ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಕನಸು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದೆ & ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ, ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ, ಪಿಪಿಎಫ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಎಂದರೇನು?: PPF ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ PPF ವಾರ್ಷಿಕ 7.1% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹40 ಲಕ್ಷಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿ: PPF 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹500ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ನಿಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದ ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ EEE (ವಿನಾಯಿತಿ-ವಿನಾಯಿತಿ-ವಿನಾಯಿತಿ) ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೂಡಿಕೆಯು ತೆರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ (ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹ 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ), ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿಪಿಎಫ್ಗಿಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ತೆರಿಗೆ-ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಯಾರು ತೆರೆಯಬಹುದು?: ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಅವರ ಪೋಷಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೊಸ ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಖಾತೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಹ: ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರನೇ ವರ್ಷದ ನಡುವೆ ಸಾಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
